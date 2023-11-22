مصادر للـLBCI: طالما حزب الله يساند غزة فالهدنة في غزة وتوقف العمليات هناك قد ينسحب على الجنوب اللبناني

عبد اللهيان: ستة أسابيع من المقاومة في غزة أثبتت أن الخاسر للرأي العام العالمي هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والشعب الفلسطيني هو من يقرر مستقبل غزة وفلسطين

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