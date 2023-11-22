بو صعب عن زيارة عبد اللهيان لـ "حوار المرحلة": من الطبيعي ان نرى زيارة لوزير خارجية دولة هناك علاقات معها خصوصا لتنفيس الاحتقان ولبنان هو من يقرر ان كان يريد الدخول الى حرب أم لا

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