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جبل لبنان
19
o
متن
22
o
كسروان
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o
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o
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بوصعب لـ"حوار المرحلة": لا أظن أن الطائرات التي تحطّ في مطار حامات تحمل أسلحة والجيش منتشر ولو كان الامر على هذا النحو لكنّا علمنا
آخر الأخبار
2023-11-22 | 14:44
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بوصعب لـ"حوار المرحلة": لا أظن أن الطائرات التي تحطّ في مطار حامات تحمل أسلحة والجيش منتشر ولو كان الامر على هذا النحو لكنّا علمنا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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