بوصعب لـ"حوار المرحلة": لا أظن أن الطائرات التي تحطّ في مطار حامات تحمل أسلحة والجيش منتشر ولو كان الامر على هذا النحو لكنّا علمنا

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