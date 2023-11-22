بوصعب لـ"حوار المرحلة": اذا حصل غدًا وقف لاطلاق النار في غزة سيلتزم حزب الله بوقف اطلاق النار ايضًا الا اذا قصف الاسرائيلي جنوب لبنان عندئذ سيرد عليه

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