بو صعب لـ "حوار المرحلة": المقاومة تتحرك وفق البيان الوزاري أما تطبيق ال 1701 يجب ان يكون عندما تطبق اسرائيل القرار ايضا واذا اوقفت اسرائيل القصف على لبنان اضمن أن الجيش لديه القدرة بمنع الفصائل الفلسطينية من التدخل

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