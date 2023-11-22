الجيش الإسرائيلي: قصفنا الليلة بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان وخليتين حاولتا إطلاق صواريخ واستهداف جنودنا

باسم العوادي: الحكومة العراقية تتعامل مع التصعيد الأخير على أنه تصعيد فيه تجاوز للسيادة

باسم العوادي: الحكومة العراقية تتعامل مع التصعيد الأخير على أنه تصعيد فيه تجاوز للسيادة

أ.ف.ب: عائلات الرهائن في قطاع غزة "سعيدة جدا" للإفراج عن بعض المحتجزين المرتقب