عضو القيادة السياسية لحماس في لبنان أيمن شناعة لـ"نهاركم سعيد": إسرائيل أتت إلى صفقة الأسرى لأنها لم تستطع تحقيق أي انتصار ولا حتى الكشف عن نفق واحد من أنفاق المقاومة

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