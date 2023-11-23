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معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا

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2023-11-23 | 03:50
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معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا
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معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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