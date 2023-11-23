معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا

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