المقاومة الإسلامية: استهدفنا قاعدة ‌‏عين زيتيم قرب مدينة صفد بثماني وأربعين صاروخًا ‌‏كاتيوشا وتمّ إصابتها إصابة مباشرة

المقاومة الاسلامية تنعى علي شبيب محسن "زين العابدين" من بلدة حاريص في جنوب لبنان

المقاومة الاسلامية تنعى علي شبيب محسن "زين العابدين" من بلدة حاريص في جنوب لبنان

إعلام اسرائيلي: إطلاق نحو 50 صاروخا على مستوطنات الجليل الأعلى من لبنان وهو القصف الأكبر منذ بداية الحرب