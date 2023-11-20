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سهرة تحولت إلى اعتداء مرعب... صورتاه خلال تعرضه للتعذيب قبل أن يموت ونشرتا المشاهد: "نظّف دماءك عن الأرض"!

سهرة تحولت إلى اعتداء مرعب... صورتاه خلال تعرضه للتعذيب قبل أن يموت ونشرتا المشاهد: "نظّف دماءك عن الأرض"!







وحكمت المحكمة العليا في بريسبان يوم الثلاثاء على امرأة تبلغ من العمر 19 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 20 عامًا، لم يتم الكشف عن هويتهما لأسباب قانونية، بتهمة تعذيب واحدة لكل منهما وتهمتي سطو مسلح.



وقامت المرأتان، اللتان كانتا تبلغان من العمر 16 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، بتصوير حوالي خمس دقائق من حلقة مدتها 27 دقيقة حيث تعرض سيان جون إنغليش وصديقه للتعذيب في غرفة فندق فيو باسيفيك في سيرفرز بارادايس في الساعات الأولى من الصباح، بتاريخ 23 أيار 2020.



وتم إخبار المحكمة أن إنغليش وصديقه دعيا إلى الغرفة للانضمام إلى الشابتين ولاتشلان بول سوبر لاغاس، 21 عامًا، وجيسون رايان نولز، 25 عامًا، وهايدن بول كراتزمان، 23 عامًا، أثناء احتفالهم وتناولهم كوكتيلا من الوصفات الطبية. والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.



وحُكم على سوبر لاغاس ونولز وكراتزمان سابقًا بتهمة القتل غير العمد للشاب انغلش.



وقالت المدعية العامة كارولين ماركو قبل الساعة الثانية صباحًا بقليل، تغيرت الأمور عندما بدأ كراتزمان في اتهام إنغليش وصديقه بسرقة المخدرات.



وعلى الرغم من احتجاجهما وتأكيدهما أنهما لم يفعلا شيئا، تعرض الصديقان بعد ذلك للتعذيب والاعتداء لمدة 30 دقيقة تقريبًا في الغرفة قبل أن يحاول إنغليش الفرار من الوحدة بالهروب من الشرفة حيث سقط في النهاية وتوفي.



واستمعت المحكمة إلى أن بعض الانتهاكات تم تسجيلها بالفيديو من قبل المرأتين اللتين مثلتا أمام المحكمة يوم الثلاثاء.



وقال ماركو إن الفتاتين قامتا بتصوير مقاطع فيديو على هواتفهما تتراوح مدة كل منها من 7 إلى 59 ثانية.



واستمعت المحكمة إلى أنه يمكن سماع المرأة البالغة من العمر 19 عامًا وهي تقول "لهذا السبب لا تسرق من الأولاد" في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها.



وأظهر مقطع فيديو آخر التقطته الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا وهي تأمر إنغليش بتنظيف دمه عن الأرض بعد تعرضه للاعتداء.



وقال ماركو إن المرأتين عرفتا أن إنغليش "أصيب بجروح خطيرة على الأرض" بعد أن سقط من الشرفة، لكن بدلاً من الاتصال بالشرطة، حزمتا أمتعتهما وهربتا من الوحدة.



وقال ماركو إن النساء قمن في وقت لاحق بتحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهن على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال أنغوس إدواردز، محامي الدفاع عن المرأة البالغة من العمر 20 عامًا، إن موكلته كانت تعيش طفولة صعبة أدت إلى تعاطيها للمخدرات.



وقال إدواردز: "كانت تحاول تخدير الألم، خاصة باستخدام عقار زاناكس الذي كانت تستخدمه بكثرة... لا شيء من هذا يبرر سلوكها، كل ما يفعله هو أنه يفسر افتقارها إلى التعاطف في ذلك المساء وكذلك افتقارها إلى تذكر ما حدث".



وقال إدواردز إن مقاطع الفيديو التي نشرهتا موكلته كانت "قاسية بالتأكيد" وصورت اللحظات "المخيفة للغاية" التي واجهها إنغليش وصديقه في غرفة الفندق.



وأضاف: "هي نفسها تحتقر المخالفين ونفسها من خلال ما تراه في مقاطع الفيديو هذه".



وقال محامي الدفاع عن المرأة البالغة من العمر 19 عامًا، مارتن لونغهيرست، إن تصرفات تلك الليلة كانت "صادمة ومشينة، وموكلتي على علم بذلك... إنها تدرك أن إنغليش كان محبوبا للغاية وتفتقده عائلته."



واستمعت المحكمة إلى أن المرأة البالغة من العمر 19 عامًا سُمعت وهي تتفاخر بالليلة التي مات فيها إنغليش أمام أصدقائها في الأسابيع التي تلت وفاته.



وفي تصريحاته بشأن الحكم، قال القاضي بيتر أبلغارث إنه أخذ في الاعتبار أن المرأتين لم توجه إليهما اتهامات بشأن وفاة إنغليش أو كانتا مسؤولتين عن الاعتداء عليه أو على صديقه.



وقال إن سلسلة الأحداث التي أدت إلى وفاته كانت "قاسية" ولا يسعه إلا أن يتساءل عما كان سيقوله إنغليش لو كان على قيد الحياة ليقدم بيان تأثير ضحيته إلى المحكمة.



وحكم القاضي أبلغارث على المرأتين بالسجن لمدة عامين ولم يسجل إدانة.



وقال القاضي أبلغارث: “على الرغم من فظاعة وفاة إنغليش، إلا أنها تمثل السلوك المهين والتجاهل التام لكرامة اثنين من البشر”.



واستمعت المحكمة إلى أن المرأتين منعتا من استخدام هواتفهما أثناء فترة الإفراج بكفالة عن هذه الجرائم، وظلتا منذ ذلك الحين ممتنعتين عن تعاطي المخدرات.



وكانت المرأتان قد أمضتا في السابق أقل من أسبوعين في الحبس الاحتياطي قبل إطلاق سراحهما بكفالة.



وعند سماع الحكم، احتُضنت المرأتان من قبل المؤيدين الذين احتضنوهما في قاعة المحكمة.



وقالت والدة إنغليش، سيوبهان إنغليش، للمحكمة يوم الثلاثاء إنها واصلت التعامل مع الخسارة المؤلمة لـ "بطلها".



وقالت: "إن الألم المروع والكوابيس المؤلمة عند رؤية ابني الجميل مكسورًا ومغطى بالضمادات هي صورة لن تغادر ذهني أبدًا".



استمعت المحكمة إلى امرأتين قامتا بتصوير ونشر التعذيب "القاسي" الذي تعرض له رجل توفي لاحقا بعد سقوطه من الطابق الرابع في وحدة لقضاء العطلات في غولد كوست بأستراليا على الإنترنت، واللتان "تجاهلتا تمامًا" تورطهما بما حدث، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وحكمت المحكمة العليا في بريسبان يوم الثلاثاء على امرأة تبلغ من العمر 19 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 20 عامًا، لم يتم الكشف عن هويتهما لأسباب قانونية، بتهمة تعذيب واحدة لكل منهما وتهمتي سطو مسلح.وقامت المرأتان، اللتان كانتا تبلغان من العمر 16 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، بتصوير حوالي خمس دقائق من حلقة مدتها 27 دقيقة حيث تعرض سيان جون إنغليش وصديقه للتعذيب في غرفة فندق فيو باسيفيك في سيرفرز بارادايس في الساعات الأولى من الصباح، بتاريخ 23 أيار 2020.وتم إخبار المحكمة أن إنغليش وصديقه دعيا إلى الغرفة للانضمام إلى الشابتين ولاتشلان بول سوبر لاغاس، 21 عامًا، وجيسون رايان نولز، 25 عامًا، وهايدن بول كراتزمان، 23 عامًا، أثناء احتفالهم وتناولهم كوكتيلا من الوصفات الطبية. والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.وحُكم على سوبر لاغاس ونولز وكراتزمان سابقًا بتهمة القتل غير العمد للشاب انغلش.وقالت المدعية العامة كارولين ماركو قبل الساعة الثانية صباحًا بقليل، تغيرت الأمور عندما بدأ كراتزمان في اتهام إنغليش وصديقه بسرقة المخدرات.وعلى الرغم من احتجاجهما وتأكيدهما أنهما لم يفعلا شيئا، تعرض الصديقان بعد ذلك للتعذيب والاعتداء لمدة 30 دقيقة تقريبًا في الغرفة قبل أن يحاول إنغليش الفرار من الوحدة بالهروب من الشرفة حيث سقط في النهاية وتوفي.واستمعت المحكمة إلى أن بعض الانتهاكات تم تسجيلها بالفيديو من قبل المرأتين اللتين مثلتا أمام المحكمة يوم الثلاثاء.وقال ماركو إن الفتاتين قامتا بتصوير مقاطع فيديو على هواتفهما تتراوح مدة كل منها من 7 إلى 59 ثانية.واستمعت المحكمة إلى أنه يمكن سماع المرأة البالغة من العمر 19 عامًا وهي تقول "لهذا السبب لا تسرق من الأولاد" في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها.وأظهر مقطع فيديو آخر التقطته الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا وهي تأمر إنغليش بتنظيف دمه عن الأرض بعد تعرضه للاعتداء.وقال ماركو إن المرأتين عرفتا أن إنغليش "أصيب بجروح خطيرة على الأرض" بعد أن سقط من الشرفة، لكن بدلاً من الاتصال بالشرطة، حزمتا أمتعتهما وهربتا من الوحدة.وقال ماركو إن النساء قمن في وقت لاحق بتحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهن على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال أنغوس إدواردز، محامي الدفاع عن المرأة البالغة من العمر 20 عامًا، إن موكلته كانت تعيش طفولة صعبة أدت إلى تعاطيها للمخدرات.وقال إدواردز: "كانت تحاول تخدير الألم، خاصة باستخدام عقار زاناكس الذي كانت تستخدمه بكثرة... لا شيء من هذا يبرر سلوكها، كل ما يفعله هو أنه يفسر افتقارها إلى التعاطف في ذلك المساء وكذلك افتقارها إلى تذكر ما حدث".وقال إدواردز إن مقاطع الفيديو التي نشرهتا موكلته كانت "قاسية بالتأكيد" وصورت اللحظات "المخيفة للغاية" التي واجهها إنغليش وصديقه في غرفة الفندق.وأضاف: "هي نفسها تحتقر المخالفين ونفسها من خلال ما تراه في مقاطع الفيديو هذه".وقال محامي الدفاع عن المرأة البالغة من العمر 19 عامًا، مارتن لونغهيرست، إن تصرفات تلك الليلة كانت "صادمة ومشينة، وموكلتي على علم بذلك... إنها تدرك أن إنغليش كان محبوبا للغاية وتفتقده عائلته."واستمعت المحكمة إلى أن المرأة البالغة من العمر 19 عامًا سُمعت وهي تتفاخر بالليلة التي مات فيها إنغليش أمام أصدقائها في الأسابيع التي تلت وفاته.وفي تصريحاته بشأن الحكم، قال القاضي بيتر أبلغارث إنه أخذ في الاعتبار أن المرأتين لم توجه إليهما اتهامات بشأن وفاة إنغليش أو كانتا مسؤولتين عن الاعتداء عليه أو على صديقه.وقال إن سلسلة الأحداث التي أدت إلى وفاته كانت "قاسية" ولا يسعه إلا أن يتساءل عما كان سيقوله إنغليش لو كان على قيد الحياة ليقدم بيان تأثير ضحيته إلى المحكمة.وحكم القاضي أبلغارث على المرأتين بالسجن لمدة عامين ولم يسجل إدانة.وقال القاضي أبلغارث: “على الرغم من فظاعة وفاة إنغليش، إلا أنها تمثل السلوك المهين والتجاهل التام لكرامة اثنين من البشر”.واستمعت المحكمة إلى أن المرأتين منعتا من استخدام هواتفهما أثناء فترة الإفراج بكفالة عن هذه الجرائم، وظلتا منذ ذلك الحين ممتنعتين عن تعاطي المخدرات.وكانت المرأتان قد أمضتا في السابق أقل من أسبوعين في الحبس الاحتياطي قبل إطلاق سراحهما بكفالة.وعند سماع الحكم، احتُضنت المرأتان من قبل المؤيدين الذين احتضنوهما في قاعة المحكمة.وقالت والدة إنغليش، سيوبهان إنغليش، للمحكمة يوم الثلاثاء إنها واصلت التعامل مع الخسارة المؤلمة لـ "بطلها".وقالت: "إن الألم المروع والكوابيس المؤلمة عند رؤية ابني الجميل مكسورًا ومغطى بالضمادات هي صورة لن تغادر ذهني أبدًا".

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