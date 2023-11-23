الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: أفضل ضمانة للسلام لإسرائيل هي دولة فلسطينية خاضعة للقانون الدولي

آخر الأخبار
2023-11-23 | 08:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: أفضل ضمانة للسلام لإسرائيل هي دولة فلسطينية خاضعة للقانون الدولي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: أفضل ضمانة للسلام لإسرائيل هي دولة فلسطينية خاضعة للقانون الدولي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

السياسة

الخارجية

بالاتحاد

الأوروبي:

ضمانة

للسلام

لإسرائيل

فلسطينية

خاضعة

للقانون

الدولي

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية 23-11-2023
المقاومة الإسلامية نعت الشهيد عباس محمد رعد "سراج" من بلدة جباع في جنوب لبنان
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:09

المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع المالكية للعدو بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة

LBCI
أخبار لبنان
11:01

اتصال بين جنبلاط وبوغدانوف... وهذا ما تمت مناقشته

LBCI
آخر الأخبار
10:55

المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد يوسف كرم جواد "حيدر" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:55

صفي الدين: المقاومة أثبتت انها لا تقهر ولا يمكن لاحد ان يهزمها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:09

المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع المالكية للعدو بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة

LBCI
أخبار لبنان
11:01

اتصال بين جنبلاط وبوغدانوف... وهذا ما تمت مناقشته

LBCI
آخر الأخبار
10:55

المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد يوسف كرم جواد "حيدر" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:55

صفي الدين: المقاومة أثبتت انها لا تقهر ولا يمكن لاحد ان يهزمها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-17

قصة غريبة لابنة الـ12 سنة... أُجبرت على ممارسة العمل الجنسي وطعنت سيدة حتى الموت: "الدولة خذلتها"!

LBCI
آخر الأخبار
15:52

بوصعب لـ"حوار المرحلة": ليتم تعيين قائد جيش موقت حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد ليعود بعدها القرار له وانا ضد سلب صلاحياته

LBCI
منوعات
08:55

أقام علاقة مع حبيبة شقيقه السابقة...وهذا ما يخشى منه!

LBCI
آخر الأخبار
15:43

بوصعب لـ"حوار المرحلة": وزير الدفاع لا يريد التمديد لقائد الجيش وهو متمسك بالمادة 55 من قانون الدفاع وأنا اوافقه الرأي ولن يستطيع أي أحد تغيير رأيه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:21

تأجيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
امن وقضاء
06:56

​ وقفة رمزية لأهالي ضحايا المرفأ أمام قصر العدل

LBCI
أخبار لبنان
06:50

هكذا بدا مشهد الجنوب اليوم بعدما نعى حزب الله خمسة من مقاتليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:43

غارة اسرائيلية على منزل في بيت ياحون ليل أمس... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
01:51

التعليق الاول لرعد بعد استشهاد نجله (فيديو)

LBCI
أخبار سياسية
16:23

بوصعب لـ"حوار المرحلة": هوكستين لعب دورًا جديًا في ابعاد الحرب عن لبنان..وتوتال عائدة الى البلوك 9

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

بغياب فرح عُمر .. غاب قمر مشغرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

ماذا في تفاصيل اللقاء بين عبد اللهيان وميقاتي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان في بيروت.. لماذا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:19

استشهاد اربعة اشخاص وجرح آخر في غارة نفذتها طائرات اسرائيلية مساء اليوم على منزل في بلدة بيت ياحون في قضاء بنت حبيل وتشير المعلومات الى ان نجل النائب محمد رعد استشهد في الغارة

LBCI
أخبار لبنان
17:58

5 شهداء لحزب الله هذا المساء...

LBCI
آخر الأخبار
17:54

المقاومة الإسلامية نعت الشهيد عباس محمد رعد "سراج" من بلدة جباع في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
14:41

بوصعب لـ حوار المرحلة: لفتني غياب وزير الدفاع عن احتفال عيد الاستقلال ولدي معلومات تقول إنه لم تتم دعوته وليس هو من اختار عدم المشاركة

LBCI
آخر الأخبار
03:50

معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا

LBCI
منوعات
14:09

أرادت قضاء حاجتها لكن المضيفة منعتها... فأنزلت سروالها في ممر الطائرة! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
17:39

مسؤول إسرائيلي لفرانس برس: لا وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الجمعة

LBCI
خبر عاجل
02:00

أ.ف.ب. نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More