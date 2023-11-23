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جبل لبنان
20
o
متن
22
o
كسروان
22
o
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20
o
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o
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا إستهدفوا نقاط تجمع وانتشار جنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقعي حدب البستان وبركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة
آخر الأخبار
2023-11-23 | 10:21
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا إستهدفوا نقاط تجمع وانتشار جنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقعي حدب البستان وبركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة
*
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