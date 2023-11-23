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الوكالة الوطنية: اسرائيل أطلقت قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية

آخر الأخبار
2023-11-23 | 11:17
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الوكالة الوطنية: اسرائيل أطلقت قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية
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الوكالة الوطنية: اسرائيل أطلقت قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية

 
 
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