المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنهاجم بقوة ونرد على مصادر إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان وفي أي لحظة يمكن أن يحدث أي شيء في الجبهة الشمالية

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