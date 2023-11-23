افرام للـ LBCI: لحل مستدام بين اسرائيل وفلسطين وتحليلي ان اسرائيل هي من تريد الحرب في جنوب لبنان ومع حزب الله والشعب الوحيد الذي خسر شهداء الى جانب فلسطين هو لبنان

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