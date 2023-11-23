افرام للـ LBCI: لزيادة نسبة الحماية الاجتماعية في الموازنة مقابل زيادة الضرائب والامر الخاطئ كان تحويل لبنان الى بلد استهلاكي والحصول على خدمات من القطاع العام بأقل من كلفتها

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