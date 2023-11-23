الملك الاردني: نقف إلى جانب مصر في خندق واحد والموقف الذي عبر عنه السيسي بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطا أحمر يجسد موقفنا المشترك

مقتل أربعة جنود هنود في مواجهات في كشمير

مقتل أربعة جنود هنود في مواجهات في كشمير

مصادر أمنية للـLBCI: الصواريخ التي سقطت في خراج رميش ويارون وعين إبل هي نتيجة لاعتراض القبة الحديدية للـ48 صاروخا التي أُطلقت من لبنان