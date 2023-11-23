الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
موجة غضب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بسوريا ردا على جرائم العدو في غزة

آخر الأخبار
2023-11-23 | 16:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بسوريا ردا على جرائم العدو في غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بسوريا ردا على جرائم العدو في غزة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسلامية

العراق:

استهدفنا

القاعدة

الأميركية

العمر

النفطي

بسوريا

جرائم

العدو

LBCI التالي
سيدة تثير الجدل... قررت إرضاع طفلتها داخل أفعوانية "عالم ديزني"! (صورة)
مقتل أربعة جنود هنود في مواجهات في كشمير
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
18:00

الجزيرة: قصف مكثف على مواقع عدة في غزة

LBCI
آخر الأخبار
17:30

الجزيرة: اسرائيل تقتحم بلدة رمانة غرب مدينة جنين بالضفة الغربية وسماع أصوات انفجارات وطلقات نارية

LBCI
أمن وقضاء
16:59

الرصاص الطائش أصاب سيارات في وادي النحلة وجبل البداوي

LBCI
أخبار دولية
16:47

ادرعي يتحدث عن اجراءات مع دخول سريان التعليق الموقت للنيران حيز التنفيذ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
18:00

الجزيرة: قصف مكثف على مواقع عدة في غزة

LBCI
آخر الأخبار
17:30

الجزيرة: اسرائيل تقتحم بلدة رمانة غرب مدينة جنين بالضفة الغربية وسماع أصوات انفجارات وطلقات نارية

LBCI
أمن وقضاء
16:59

الرصاص الطائش أصاب سيارات في وادي النحلة وجبل البداوي

LBCI
أخبار دولية
16:47

ادرعي يتحدث عن اجراءات مع دخول سريان التعليق الموقت للنيران حيز التنفيذ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:51

الطيران الحربي الاسرائيلي نفّذ غارة جوية على منطقة المربعات- اطراف الجبين وداخل بلدة العديسة

LBCI
آخر الأخبار
14:56

أفرام للـLBCI: الحكومة ارتكبت خطأً جوهرياً في الموازنة والضرائب يجب أن تكون على الاستهلاك وليس على الانتاج

LBCI
أخبار دولية
15:18

مسؤول أميركي: هجمات جديدة على القوات الأميركية في العراق وسوريا

LBCI
منوعات
10:22

سيدة في موقف للسيارات أذهلت رواد الانترنت... كانت عارية من الأسفل ولا ترتدي سروالا؟! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
15:05

ميسي يواجه رونالدو من جديد على الاراضي السعودية ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

صفقة ببن أنغامي اللبنانية وOSN+ لخلق منصة عملاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

٣٨ يوماً على كارثة مبنى المنصورية...التدعيم لم ينفذ وقلة قليلة من الجيران تخرق قرار الإخلاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

مفوضية شؤون اللاجئين توقف المساعدات عن ٨٨٠٠٠ عائلة سورية في لبنان... فما السبب؟

LBCI
أخبار لبنان
14:43

افرام للـLBCI: قرار الـ1701 هو المخرج للجميع وأؤيّد التمديد لقائد الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

يوميات غزة لا تسجل المآسي فقط...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

غزة بعيون معتز وبلستيا… من عدستهما الى العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

آلاف النازحين يواجهون البرد والصقيع من دون تدفئة... فهل من يتحرك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الـLBCI في نقطة الاعتداء في بيت ياحون... هكذا استشهد كوادر حزب الله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:27

زينة مكي مهدّدة بالشلل... إليكم تطوّرات وضعها الصحي!

LBCI
آخر الأخبار
03:50

معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا

LBCI
اقتصاد
08:08

ورقتان جديدتان من فئة 100 ألف ليرة... وتوضيح من مصرف لبنان

LBCI
خبر عاجل
02:00

أ.ف.ب. نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم

LBCI
منوعات
09:56

مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
12:51

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل

LBCI
خبر عاجل
09:12

المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة

LBCI
أخبار لبنان
01:51

التعليق الاول لرعد بعد استشهاد نجله (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More