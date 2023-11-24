الجزيرة: قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة قبيل بدء سريان الهدنة في السابعة صباحا بتوقيت غزة

زيارة محتملة للودريان إلى لبنان... وهذا ما قالته مصادر سياسية لـ"اللواء"

زيارة محتملة للودريان إلى لبنان... وهذا ما قالته مصادر سياسية لـ"اللواء"

مصادر حكومية لـ"الجمهورية": لا جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل ولا حتى في المدى المنظور