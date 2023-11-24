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o
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الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يطلق النار في محيط مستشفى الرنتيسي لمنع المواطنين من العودة لمنازلهم
آخر الأخبار
2023-11-24 | 01:10
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الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يطلق النار في محيط مستشفى الرنتيسي لمنع المواطنين من العودة لمنازلهم
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