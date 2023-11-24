الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تمارين رياضيّة صباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المتحدث باسم إدارة معبر رفح: بدء دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة ونتوقع دخول 230 شاحنة اليوم

آخر الأخبار
2023-11-24 | 01:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المتحدث باسم إدارة معبر رفح: بدء دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة ونتوقع دخول 230 شاحنة اليوم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المتحدث باسم إدارة معبر رفح: بدء دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة ونتوقع دخول 230 شاحنة اليوم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

إدارة

شاحنات

المساعدات

والوقود

ونتوقع

شاحنة

اليوم

LBCI التالي
هل يعلن دي ماريا اعتزاله الدولي بعد "كوبا أميركا 2024"؟
هدوء حذر على الحدود الجنوبية مع بدء سريان الهدنة في غزة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
02:41

قوى الأمن: توقيف سارقين بمكمن محكم في عاليه

LBCI
أخبار دولية
02:40

الجيش الاسرائيلي وزع فيديوهات عن تفجير قال إنه لأنفاق تحت مستشفى الشفاء في غزة

LBCI
أخبار دولية
02:30

مع بدء سريان الهدنة... طائرات اسرائيلية ألقت مناشير على مناطق متفرقة من غزة

LBCI
صحة وتغذية
02:04

هل اكتشفت الصين مسببات غير عادية لتزايد حالات الأمراض التنفسية؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:48

الجزيرة: بدء عودة الفلسطينيين الذين كانوا عالقين في مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

LBCI
أخبار دولية
02:30

مع بدء سريان الهدنة... طائرات اسرائيلية ألقت مناشير على مناطق متفرقة من غزة

LBCI
صحة وتغذية
02:04

هل اكتشفت الصين مسببات غير عادية لتزايد حالات الأمراض التنفسية؟

LBCI
اقتصاد
02:03

جدول جديد لأسعار المحروقات...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-10-24

تطورات الحالة الصحية لعادل امام.. هل هو بخير؟

LBCI
أمن وقضاء
2023-09-19

قائد الجيش: موضوع الرئاسة "لا يهمني ولا يعنيني"

LBCI
منوعات
2023-07-17

جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-25

الجيش الإسرائيلي: منذ بعض الوقت تعرضت خلية كانت تحاول إطلاق النار من لبنان باتجاه بلدة زرعيت في الأراضي الإسرائيلية لقصف من طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:40

الجيش الاسرائيلي وزع فيديوهات عن تفجير قال إنه لأنفاق تحت مستشفى الشفاء في غزة

LBCI
أخبار دولية
02:30

مع بدء سريان الهدنة... طائرات اسرائيلية ألقت مناشير على مناطق متفرقة من غزة

LBCI
رياضة
15:05

ميسي يواجه رونالدو من جديد على الاراضي السعودية ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

صفقة ببن أنغامي اللبنانية وOSN+ لخلق منصة عملاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

٣٨ يوماً على كارثة مبنى المنصورية...التدعيم لم ينفذ وقلة قليلة من الجيران تخرق قرار الإخلاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

مفوضية شؤون اللاجئين توقف المساعدات عن ٨٨٠٠٠ عائلة سورية في لبنان... فما السبب؟

LBCI
أخبار لبنان
14:43

افرام للـLBCI: قرار الـ1701 هو المخرج للجميع وأؤيّد التمديد لقائد الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

يوميات غزة لا تسجل المآسي فقط...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

غزة بعيون معتز وبلستيا… من عدستهما الى العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:27

زينة مكي مهدّدة بالشلل... إليكم تطوّرات وضعها الصحي!

LBCI
منوعات
13:16

قررت مع خطيبها أن يقيما علاقة ثلاثية مع صديقتها... وبعد تحقيق رغبتهما حصل ما لم يكن بالحسبان: "أشعر بالغثيان"!

LBCI
آخر الأخبار
03:50

معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا

LBCI
اقتصاد
08:08

ورقتان جديدتان من فئة 100 ألف ليرة... وتوضيح من مصرف لبنان

LBCI
منوعات
09:56

مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
12:51

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل

LBCI
خبر عاجل
09:12

المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة

LBCI
فنّ
05:18

"ليلة انتهت بكلبش".. مباحث الأداب تلقي القبض على راقصة شهيرة ببدلة رقص شبه عارية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More