وزير الخارجية الإيراني للجزيرة: تلقينا رسائل من الجانب الأميركي مفادها أنهم لا يتطلعون لتوسيع نطاق الحرب

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النائب سليم الصايغ للـLBCI: جرّ لبنان الى الحرب بشكل أوسع أمر مرفوض وما نخشاه أن تستغل اسرائيل الوضع الحالي وتقدم على هكذا خطوة لفرض قواعد جديدة وعلى حزب الله أن يعي ألا رغبة لبنانية بأن نبقى جبهة مساندة لأحد