الجزيرة: إصابة 7 فلسطينيين في إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مواطنين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة

وزير الخارجية الإيراني لـ"الجزيرة": ردنا على الأميركيين أنه بدعمهم إسرائيل ومدها بالأسلحة فإنهم يوسعون نطاق الحرب

وزير الخارجية الإيراني لـ"الجزيرة": ردنا على الأميركيين أنه بدعمهم إسرائيل ومدها بالأسلحة فإنهم يوسعون نطاق الحرب

النائب سليم الصايغ للـLBCI: جرّ لبنان الى الحرب بشكل أوسع أمر مرفوض وما نخشاه أن تستغل اسرائيل الوضع الحالي وتقدم على هكذا خطوة لفرض قواعد جديدة وعلى حزب الله أن يعي ألا رغبة لبنانية بأن نبقى جبهة مساندة لأحد