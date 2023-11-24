الجزيرة: شهيدان ومصابون نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مواطنين حاولوا العودة لشمال قطاع غزة

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الصايغ للـLBCI: الجيش اللبناني لديه الهيبة والقدرة لكن ما ينقصه هو القرار السياسي والجانب اللبناني ضرب الـ 1701 عندما أشعل جبهة الجنوب والخوف من تحميله مسؤولية فشل تطبيق القرار