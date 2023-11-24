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الصايغ للـLBCI: الجيش اللبناني لديه الهيبة والقدرة لكن ما ينقصه هو القرار السياسي والجانب اللبناني ضرب الـ 1701 عندما أشعل جبهة الجنوب والخوف من تحميله مسؤولية فشل تطبيق القرار

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2023-11-24 | 04:19
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الصايغ للـLBCI: الجيش اللبناني لديه الهيبة والقدرة لكن ما ينقصه هو القرار السياسي والجانب اللبناني ضرب الـ 1701 عندما أشعل جبهة الجنوب والخوف من تحميله مسؤولية فشل تطبيق القرار
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الصايغ للـLBCI: الجيش اللبناني لديه الهيبة والقدرة لكن ما ينقصه هو القرار السياسي والجانب اللبناني ضرب الـ 1701 عندما أشعل جبهة الجنوب والخوف من تحميله مسؤولية فشل تطبيق القرار

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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