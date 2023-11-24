الصايغ للـLBCI: جرّ لبنان الى الحرب بشكل أوسع أمر مرفوض ونؤيد تأجيل تسريح قائد الجيش

رأى النائب سليم الصايغ أن "جرّ لبنان الى الحرب بشكل أوسع أمر مرفوض"، مبدياً خشيته من أن تستغل اسرائيل الوضع الحالي وتقدم على هكذا خطوة لفرض قواعد جديدة.



وأعلن الصايغ في حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن وفد حزب الكتائب قدم واجب العزاء للنائب محمد رعد باستشاهد نجله وأنه توجه الى جباع لتأسيس جسور التواصل بين اللبنانيين والبحث عن القيم المشتركة بينهم، معتبرا انها رسالة مهمة للجميع.



وأّكد أن القضية الفلسطينية قضية مركزية في العالم ولكن لا يمكن أن يتحمل لبنان بمفرده تبعات الحرب في غزة وأن سيادة لبنان أصبحت في مكان آخر وأن حزب الله هو من يقرر السلم والحرب، مشددا على أن على حزب الله أن يعي ألا رغبة لبنانية بأن نبقى جبهة مساندة لأحد.



ولفت الى أن الجيش اللبناني لديه الهيبة والقدرة لكن ما ينقصه هو القرار السياسي وأن الجانب اللبناني ضرب الـ 1701عندما أشعل جبهة الجنو، معربا عن خشيته من تحميله مسؤولية فشل تطبيق القرار.



وأشار الصايغ الى أن لبنان منبر لحرية التعبير، لافتا الى أن جره الى الحرب ضرر عليه وعلى القضية الفلسطينية وألا فائدة من تدميره.



وفي الملف الرئاسي، قال الصايغ: "هناك حركة دولية وقناعة محلية بأن لبنان لا يمكن أن يستمر بوضعه الحالي وهناك ضرورة لانتخاب رئيس للجمهورية"، مشددا على أن

الثنائي الشيعي يجب أن يعلم أنه لا يمكن فرض رئيس للجمهورية على اللبنانيين.



الى ذلك، أكّد الصايغ في موضوع ملف الفراغ في قيادة الجيش، أن حزب الكتائب يؤيد تأجيل تسريح قائد الجيش، مثنيا على موقف الراعي. وقال: "لا يمكن زعزعة الثقة بما تبقى من المؤسسات الوطنية".



أما عن الحرب في غزة، فاعتبر أن هناك تطورا نوعيا بخطاب حركة حماس وعقلانية أكثر، مشيراً الى أن اطالة أمد الهدنة في غزة فرصة ذهبية للفلسطينيين للسير قدما وبوتيرة أسرع بالحل السياسي وأن الوقت اليوم هو للعمل من أجل السلام.