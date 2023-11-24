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بلدية إيلات: صفارات الإنذار أطلقت عن طريق الخطأ إثر الاشتباه بجسم غريب ولم يحدث أي اعتراض صاروخي

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2023-11-24 | 05:07
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بلدية إيلات: صفارات الإنذار أطلقت عن طريق الخطأ إثر الاشتباه بجسم غريب ولم يحدث أي اعتراض صاروخي
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بلدية إيلات: صفارات الإنذار أطلقت عن طريق الخطأ إثر الاشتباه بجسم غريب ولم يحدث أي اعتراض صاروخي

 
 
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