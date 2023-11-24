رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: نؤكد إلتزامنا بتنفيذ الإتفاق وإنجاحه طالما التزم العدو بذلك

الذكاء الاصطناعي يساهم في رصد الإصابات بالسل داخل أحد سجون هذا البلد!

الذكاء الاصطناعي يساهم في رصد الإصابات بالسل داخل أحد سجون هذا البلد!

"أحتاج 3 أشهر لوضع زينة الميلاد في منزلي"... لن تصدقوا عدد الأشجار التي تضعها هذه السيدة في بيتها! (صور)