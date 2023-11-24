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o
متن
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o
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o
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وزير خارجية بريطانيا: على إسرائيل منع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنه
آخر الأخبار
2023-11-24 | 08:55
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وزير خارجية بريطانيا: على إسرائيل منع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنه
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