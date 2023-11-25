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الجيش الإسرائيلي: نحذر في ثاني أيام الهدنة من توجه أي شخص إلى شمال غزة

آخر الأخبار
2023-11-25 | 01:53
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الجيش الإسرائيلي: نحذر في ثاني أيام الهدنة من توجه أي شخص إلى شمال غزة
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الجيش الإسرائيلي: نحذر في ثاني أيام الهدنة من توجه أي شخص إلى شمال غزة

 
 
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