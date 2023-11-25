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المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة لـ"الجزيرة": نترقب وصول 61 شاحنة محملة بمواد طبية لشمال غزة عبر حواجز الاحتلال

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2023-11-25 | 04:34
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المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة لـ&quot;الجزيرة&quot;: نترقب وصول 61 شاحنة محملة بمواد طبية لشمال غزة عبر حواجز الاحتلال
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المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة لـ"الجزيرة": نترقب وصول 61 شاحنة محملة بمواد طبية لشمال غزة عبر حواجز الاحتلال

 
 
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