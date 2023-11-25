الجيش الاسرائيلي أطلق النار على سيارة رابيد تعود للمواطن م.ع. في منطقة الوزاني من دون اصابته وعلى الاثر قامت دورية من الجيش بسحبه

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