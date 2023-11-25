مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس لـ"الجزيرة": إسرائيل لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى

مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس لـ"الجزيرة": إسرائيل لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى

الجيش الاسرائيلي أطلق النار على سيارة رابيد تعود للمواطن م.ع. في منطقة الوزاني من دون اصابته وعلى الاثر قامت دورية من الجيش بسحبه