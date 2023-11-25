المتحدث بإسم هيئة المعابر في غزة للجزيرة: تم فتح معبر رفح أمام العالقين للعودة إلى قطاع غزة

المتحدث باسم هيئة المعابر بغزة لـ"الجزيرة": في اليوم الثاني للتهدئة دخلت 70 شاحنة مساعدات من الجانب المصري

المتحدث باسم هيئة المعابر بغزة لـ"الجزيرة": في اليوم الثاني للتهدئة دخلت 70 شاحنة مساعدات من الجانب المصري

أرادت أن تُشبع رغباتها... ما طلبته هذه المعلمة من تلميذها البالغ 14 سنة مقزز وهذا مصيرها!