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o
متن
24
o
كسروان
24
o
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22
o
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o
البقاع
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مسؤول التواصل في اليونيسف للجزيرة: يجب إرسال الوقود حالًا حتى يتم إخراج العالقين تحت الأنقاض خصوصًا الأطفال
آخر الأخبار
2023-11-25 | 10:03
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مسؤول التواصل في اليونيسف للجزيرة: يجب إرسال الوقود حالًا حتى يتم إخراج العالقين تحت الأنقاض خصوصًا الأطفال
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