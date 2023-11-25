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o
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الجزيرة: القوات الإسرائيلية تعتدي على الصحافيين عند سجن عوفر الإسرائيلي وتمنع تغطية لحظة الإفراج عن الأسرى
آخر الأخبار
2023-11-25 | 17:43
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الجزيرة: القوات الإسرائيلية تعتدي على الصحافيين عند سجن عوفر الإسرائيلي وتمنع تغطية لحظة الإفراج عن الأسرى
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