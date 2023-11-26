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o
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o
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o
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o
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الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يحذر الفلسطينيين من الاقتراب لمسافة تقل عن كم واحد من السياج الأمني
آخر الأخبار
2023-11-26 | 02:18
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الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يحذر الفلسطينيين من الاقتراب لمسافة تقل عن كم واحد من السياج الأمني
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