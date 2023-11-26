بايدن: سأستمر في العمل مع أمير قطر والرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي لضمان إخراج كل الرهائن وحل الدولتين هو الضمان الوحيد لمستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بسلام

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