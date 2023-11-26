الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كلّ الحبّ كلّ الغرام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجزيرة: مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة الإثنين بطلب من روسيا لمناقشة هدن إنسانية بغزة وصفقة المحتجزين
آخر الأخبار
2023-11-26 | 16:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجزيرة: مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة الإثنين بطلب من روسيا لمناقشة هدن إنسانية بغزة وصفقة المحتجزين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الأمن
مغلقة
الإثنين
روسيا
لمناقشة
إنسانية
وصفقة
المحتجزين
التالي
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للجزيرة: قوات الاحتلال ألقت 40 ألف طن من المتفجرات على القطاع
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى قلب يسوع - بعبدا للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 70761394
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:35
الرئيس الأرجنتيني المنتخب يتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين في الإدارة الأميركية وصندوق النقد
أخبار دولية
17:35
الرئيس الأرجنتيني المنتخب يتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين في الإدارة الأميركية وصندوق النقد
0
أخبار دولية
17:14
الشرطة الأميركية تحقق في جريمة كراهية عقب إطلاق نار على طلاب فلسطينيين
أخبار دولية
17:14
الشرطة الأميركية تحقق في جريمة كراهية عقب إطلاق نار على طلاب فلسطينيين
0
آخر الأخبار
16:56
الجزيرة: مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة الإثنين بطلب من روسيا لمناقشة هدن إنسانية بغزة وصفقة المحتجزين
آخر الأخبار
16:56
الجزيرة: مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة الإثنين بطلب من روسيا لمناقشة هدن إنسانية بغزة وصفقة المحتجزين
0
اخبار البرامج
16:42
هبة نور: "شهادتي مجروحة بنادين نجيم"... وهذا ما قالته عن وضعها العاطفي الحالي!
اخبار البرامج
16:42
هبة نور: "شهادتي مجروحة بنادين نجيم"... وهذا ما قالته عن وضعها العاطفي الحالي!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
16:42
هبة نور: "شهادتي مجروحة بنادين نجيم"... وهذا ما قالته عن وضعها العاطفي الحالي!
اخبار البرامج
16:42
هبة نور: "شهادتي مجروحة بنادين نجيم"... وهذا ما قالته عن وضعها العاطفي الحالي!
0
اخبار البرامج
16:36
هبة نور عن قبلتها في العمل السينمائي مع مكسيم خليل: "أنا مش ضدّ"!
اخبار البرامج
16:36
هبة نور عن قبلتها في العمل السينمائي مع مكسيم خليل: "أنا مش ضدّ"!
0
اخبار البرامج
16:32
لماذا تأثرت الممثلة هبة نور أثناء الحديث عن والدها؟ (فيديو)
اخبار البرامج
16:32
لماذا تأثرت الممثلة هبة نور أثناء الحديث عن والدها؟ (فيديو)
0
آخر الأخبار
15:38
وزير الخارجية الأميركي: جهودنا ستستمر حتى يتم إطلاق جميع الرهائن
آخر الأخبار
15:38
وزير الخارجية الأميركي: جهودنا ستستمر حتى يتم إطلاق جميع الرهائن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:23
"الوكالة الوطنية للإعلام": سقوط ثلاث قذائف مدفعية اسرائيلية على منطقة بلاط في اطراف مروحين في القطاع الغربي
آخر الأخبار
14:23
"الوكالة الوطنية للإعلام": سقوط ثلاث قذائف مدفعية اسرائيلية على منطقة بلاط في اطراف مروحين في القطاع الغربي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أهالي الجنوب يتحضرون لعيد الميلاد... "رح نعيّد لو شو ما صار"
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أهالي الجنوب يتحضرون لعيد الميلاد... "رح نعيّد لو شو ما صار"
0
أمن وقضاء
09:58
يقوم بإيواء المطلوبين في منزله ويشاركهم في عمليات السرقة... هويته كشفت وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
09:58
يقوم بإيواء المطلوبين في منزله ويشاركهم في عمليات السرقة... هويته كشفت وهذا ما حلّ به
0
أخبار دولية
13:00
تجمّع لليمين المتطرف في جنوب شرق فرنسا تنديدًا بمقتل فتى طعنًا
أخبار دولية
13:00
تجمّع لليمين المتطرف في جنوب شرق فرنسا تنديدًا بمقتل فتى طعنًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيرشتابن يؤكد هيمنته على بطولة العالم للفورمولا وان بفوزه بالجولة الأخيرة في أبو ظبي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيرشتابن يؤكد هيمنته على بطولة العالم للفورمولا وان بفوزه بالجولة الأخيرة في أبو ظبي
0
رياضة
13:48
الأنظار تتجه إلى سحب القرعة للتصفيات الأولمبية لكرة السلة... ولبنان من ضمن الفرق المشاركة
رياضة
13:48
الأنظار تتجه إلى سحب القرعة للتصفيات الأولمبية لكرة السلة... ولبنان من ضمن الفرق المشاركة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مع إقتراب فترة الأعياد... التحضيرات مستمرة لإطلاق فعاليات Christmas On Ice
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مع إقتراب فترة الأعياد... التحضيرات مستمرة لإطلاق فعاليات Christmas On Ice
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من يارون إلى دبل... الهدنة أعادت الحياة إلى عطلة نهاية الأسبوع
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من يارون إلى دبل... الهدنة أعادت الحياة إلى عطلة نهاية الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في يومها العالمي... شجرة الزيتون في لبنان رمز تاريخي ثقافي ذو منافع عديدة!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في يومها العالمي... شجرة الزيتون في لبنان رمز تاريخي ثقافي ذو منافع عديدة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الوضع في الضفة الغربية مفتوح على إحتمالات عدة... فهل من خطة إسرائيلية لفرض واقع جديد فيها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الوضع في الضفة الغربية مفتوح على إحتمالات عدة... فهل من خطة إسرائيلية لفرض واقع جديد فيها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملاحظات مصرفية على مشروع إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملاحظات مصرفية على مشروع إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أهالي الجنوب يتحضرون لعيد الميلاد... "رح نعيّد لو شو ما صار"
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أهالي الجنوب يتحضرون لعيد الميلاد... "رح نعيّد لو شو ما صار"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
"الشعب يريد كتائب القسّام"
تقارير نشرة الاخبار
13:30
"الشعب يريد كتائب القسّام"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:59
كتائب القسام: استشهاد عدد من أبرز قادتنا وعلى رأسهم أحمد الغندور عضو المجلس العسكري وقائد لواء شمال قطاع غزة وعدد من مقاتلينا بينهم القادة وائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام في اطار معركة طوفان الاقصى
خبر عاجل
04:59
كتائب القسام: استشهاد عدد من أبرز قادتنا وعلى رأسهم أحمد الغندور عضو المجلس العسكري وقائد لواء شمال قطاع غزة وعدد من مقاتلينا بينهم القادة وائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام في اطار معركة طوفان الاقصى
2
حال الطقس
00:38
تفاصيل المنخفض الجوي... رياح قوية والحرارة الى انخفاض
حال الطقس
00:38
تفاصيل المنخفض الجوي... رياح قوية والحرارة الى انخفاض
3
خبر عاجل
09:25
المرصد السوري: قصف إسرائيلي على مطار دمشق الدولي بعد 30 ساعة فقط من إعادة تشغيله
خبر عاجل
09:25
المرصد السوري: قصف إسرائيلي على مطار دمشق الدولي بعد 30 ساعة فقط من إعادة تشغيله
4
فنّ
04:00
كاظم الساهر لا يستطيع الغناء على المسرح ونفسيته سيئة...وهذا هو السبب! (فيديو)
فنّ
04:00
كاظم الساهر لا يستطيع الغناء على المسرح ونفسيته سيئة...وهذا هو السبب! (فيديو)
5
خبر عاجل
12:42
أ.ف.ب: مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة "بين يومين وأربعة أيام"
خبر عاجل
12:42
أ.ف.ب: مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة "بين يومين وأربعة أيام"
6
خبر عاجل
10:59
المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: 14 إسرائيليًا و3 أجانب من المختطفين نقلوا إلى الصليب الأحمر
خبر عاجل
10:59
المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: 14 إسرائيليًا و3 أجانب من المختطفين نقلوا إلى الصليب الأحمر
7
خبر عاجل
15:30
الرئيس الإسرائيلي لـCNN: الهدنة ستمدد يومًا إضافيًا مقابل كل 10 رهائن تطلقهم حماس
خبر عاجل
15:30
الرئيس الإسرائيلي لـCNN: الهدنة ستمدد يومًا إضافيًا مقابل كل 10 رهائن تطلقهم حماس
8
خبر عاجل
10:56
الجيش السوري: دفاعاتنا تعترض صواريخ إسرائيلية قادمة من مرتفعات الجولان بعد إخراجها مطار دمشق الدولي عن الخدمة
خبر عاجل
10:56
الجيش السوري: دفاعاتنا تعترض صواريخ إسرائيلية قادمة من مرتفعات الجولان بعد إخراجها مطار دمشق الدولي عن الخدمة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More