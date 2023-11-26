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الجزيرة: مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة الإثنين بطلب من روسيا لمناقشة هدن إنسانية بغزة وصفقة المحتجزين

آخر الأخبار
2023-11-26 | 16:56
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الجزيرة: مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة الإثنين بطلب من روسيا لمناقشة هدن إنسانية بغزة وصفقة المحتجزين
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الجزيرة: مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة الإثنين بطلب من روسيا لمناقشة هدن إنسانية بغزة وصفقة المحتجزين

 
 
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