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التحكم المروري: طريق كفرذبيان حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

آخر الأخبار
2023-11-27 | 00:47
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التحكم المروري: طريق كفرذبيان حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
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التحكم المروري: طريق كفرذبيان حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

 
 
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