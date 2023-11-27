الخارجية الصينية: الوزير وانغ يي سيتوجه إلى نيويورك لرئاسة جلسة لمجلس الأمن سعيا لوقف إطلاق النار في غزة

بوريل: تخصيص إسرائيل أموالًا جديدة لبناء مزيد من المستوطنات غير القانونية خلال الحرب أمر مروع

بوريل: تخصيص إسرائيل أموالًا جديدة لبناء مزيد من المستوطنات غير القانونية خلال الحرب أمر مروع

المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة للجزيرة: عدد الجرحى الذين يُنقلون إلى معبر رفح قليل جدًا ولا يتجاوز 20 يوميًا