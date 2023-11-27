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أبو فاعور للـLBCI: الرئيس المقبل يجب أن يكون توافقيا وأن يعزز التوافق بين اللبنانيين ومداولات ما قبل حرب غزة في موضوع الرئاسة قادت الى شبه قناعة عامة بأن المخرج الوحيد للازمة هو البحث عن رئيس توافقي
آخر الأخبار
2023-11-27 | 03:52
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أبو فاعور للـLBCI: الرئيس المقبل يجب أن يكون توافقيا وأن يعزز التوافق بين اللبنانيين ومداولات ما قبل حرب غزة في موضوع الرئاسة قادت الى شبه قناعة عامة بأن المخرج الوحيد للازمة هو البحث عن رئيس توافقي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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