أبو فاعور للـLBCI: الرئيس المقبل يجب أن يكون توافقيا وأن يعزز التوافق بين اللبنانيين ومداولات ما قبل حرب غزة في موضوع الرئاسة قادت الى شبه قناعة عامة بأن المخرج الوحيد للازمة هو البحث عن رئيس توافقي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك