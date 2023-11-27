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أبو فاعور للـLBCI: الجيش لا يحتمل أي فراغ أو شغور والحلّ يكمن في التمديد للعماد عون وتعيين مجلس عسكري الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية

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2023-11-27 | 04:03
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أبو فاعور للـLBCI: الجيش لا يحتمل أي فراغ أو شغور والحلّ يكمن في التمديد للعماد عون وتعيين مجلس عسكري الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية
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أبو فاعور للـLBCI: الجيش لا يحتمل أي فراغ أو شغور والحلّ يكمن في التمديد للعماد عون وتعيين مجلس عسكري الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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