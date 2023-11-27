مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي: سنواجه موجات تطرف وعنف غير مسبوقة إذا لم يتم وقف الحرب في غزة

الخارجية الإيرانية: نتوقع من القاهرة بذل مزيد من الجهد لإجبار إسرائيل على فتح المعابر لنقل المساعدات إلى غزة

الخارجية الإيرانية: نتوقع من القاهرة بذل مزيد من الجهد لإجبار إسرائيل على فتح المعابر لنقل المساعدات إلى غزة

أبو فاعور للـLBCI: الجيش لا يحتمل أي فراغ أو شغور والحلّ يكمن في التمديد للعماد عون وتعيين مجلس عسكري الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية