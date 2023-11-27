الخارجية الإيرانية: نتوقع من القاهرة بذل مزيد من الجهد لإجبار إسرائيل على فتح المعابر لنقل المساعدات إلى غزة

مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي: إسرائيل تجاوزت حد الدفاع عن النفس وعليها ألا تفكر في إعادة احتلال غزة

مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي: إسرائيل تجاوزت حد الدفاع عن النفس وعليها ألا تفكر في إعادة احتلال غزة

مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي: سنواجه موجات تطرف وعنف غير مسبوقة إذا لم يتم وقف الحرب في غزة