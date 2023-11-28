الجزيرة: القوات الإسرائيلية تنسحب من طوباس في الضفة الغربية بعد محاصرتها منزلًا واعتقال عدد من الفلسطينيين

طه للـLBCI: يسعى الكيان الصهيوني الى سحب سلاح المقاومة من قطاع غزة ونحن نريد لهذا القطاع أن يمثّل عمق المقاومة الفلسطينية التي هي حق للشعب الفلسطيني

طه للـLBCI: يسعى الكيان الصهيوني الى سحب سلاح المقاومة من قطاع غزة ونحن نريد لهذا القطاع أن يمثّل عمق المقاومة الفلسطينية التي هي حق للشعب الفلسطيني

طه للـLBCI: من اهداف "طوفان الاقصى" اعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد تطبيع عدد من الدول العربية مع الكيان وتوجيه رسالة أن حماس لديها قدرات عالية للردّ على الانتهاكات الصهيونية وافشال مشورع الترانسفير الذي سعت اليه الادارة الاميركية