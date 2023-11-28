طه للـLBCI: يسعى الكيان الصهيوني الى سحب سلاح المقاومة من قطاع غزة ونحن نريد لهذا القطاع أن يمثّل عمق المقاومة الفلسطينية التي هي حق للشعب الفلسطيني

بعد 4 سنوات على كوفيد في الصين...وباء جديد يجبرهم على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة!

بعد 4 سنوات على كوفيد في الصين...وباء جديد يجبرهم على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة!

الجزيرة: القوات الإسرائيلية تنسحب من طوباس في الضفة الغربية بعد محاصرتها منزلًا واعتقال عدد من الفلسطينيين