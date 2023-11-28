طه للـLBCI: الذي يعجز عن دخول مخيم جنين في الضفة الغربية سيعجز عن دخول قطاع غزة وفي الساعات الاخيرة قالت المقاومة كلمتها ووصلت صواريخها الى عمق تل أبيب وقبل الهدنة الاولى كانت المقاومة في الميدان حاضرة وكبدت الاحتلال خسائر فادحة وهي تمتلك قدرات عالية

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