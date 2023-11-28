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19
o
كسروان
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o
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o
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o
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طه للـLBCI: الذي يعجز عن دخول مخيم جنين في الضفة الغربية سيعجز عن دخول قطاع غزة وفي الساعات الاخيرة قالت المقاومة كلمتها ووصلت صواريخها الى عمق تل أبيب وقبل الهدنة الاولى كانت المقاومة في الميدان حاضرة وكبدت الاحتلال خسائر فادحة وهي تمتلك قدرات عالية
آخر الأخبار
2023-11-28 | 04:10
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طه للـLBCI: الذي يعجز عن دخول مخيم جنين في الضفة الغربية سيعجز عن دخول قطاع غزة وفي الساعات الاخيرة قالت المقاومة كلمتها ووصلت صواريخها الى عمق تل أبيب وقبل الهدنة الاولى كانت المقاومة في الميدان حاضرة وكبدت الاحتلال خسائر فادحة وهي تمتلك قدرات عالية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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