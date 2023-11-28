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كتائب القسام: ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنودها

آخر الأخبار
2023-11-28 | 08:26
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كتائب القسام: ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنودها
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كتائب القسام: ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنودها

 
 
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