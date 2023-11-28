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الوزير في مجلس الحرب بني غانتس: سنستأنف إطلاق النار بعد نهاية الهدنة ومجلس الحرب موحد وليس أمامنا خيار آخر
آخر الأخبار
2023-11-28 | 10:13
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الوزير في مجلس الحرب بني غانتس: سنستأنف إطلاق النار بعد نهاية الهدنة ومجلس الحرب موحد وليس أمامنا خيار آخر
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